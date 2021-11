César Menotti e Fabiano fazem surpresa para fã - Reprodução

Publicado 11/11/2021 18:30

Rio - Imagina receber uma surpresa dessas? Após um show, a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano receberam uma crítica de uma fã. Chateada, uma senhorinha que estava na plateia foi até o camarim e reclamou com os cantores que sentiu falta de uma de suas músicas preferidas no repertório.

Prontamente, os ídolos resolveram se apresentar e cantar a tal música na mesma hora, fazendo a alegria da fã. "Dona Celina foi no camarim reclamar q não cantamos a música q ela queria ouvir no show. Então, cantamos sonora ela", escreveu César nas redes sociais em uma postagem que também trouxe o vídeo do momento.

Confira: