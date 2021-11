Manu Gavassi - Reprodução/Instagram

Publicado 12/11/2021 13:26 | Atualizado 12/11/2021 13:47

Rio - Manu Gavassi lançou, nesta sexta-feira, o seu novo álbum de estúdio, "GRACINHA", pela Universal Music, o primeiro após passagem pelo "Big Brother Brasil 20". De lá para cá, a artista lançou apenas singles. Gracinha , com todas as faixas escritas pela cantora. O disco já está em todas as plataformas digitais.

Para a artista, o álbum representa as referências sonoras plurais que possui. "Vejo esse meu álbum como um grande brechó… E acho que me vejo assim também", disse Manu Gavassi. "Tenho referências de todo tipo, de Hannah Montanna a Molejo, passando por Françoise Hardy. E acho que vou continuar fugindo das categorias que tentam me colocar. Ninguém é uma coisa só. Essa é a magia" , disse a artista.

Há um mês, a cantora já havia divulgado o primeiro single, a música "sub.ver.si.va".