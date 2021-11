Maria Fernanda Cândido é confirmada no elenco de ’Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’ - Victor Pollak / TV Globo

Publicado 18/11/2021 13:49

Rio - A atriz Maria Fernanda Cândido foi confirmada pelo site IMDB, referência em filmes, séries e programas de TV, como integrante do elenco do filme "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore". Este é o terceiro loga da franquia inspirada no universo de Harry Potter e tem previsão de estreia para 2022.

O elenco conta com atores como o elenco conta com Jade Law (Albus Dumbledore), Mads Mikkelsen (Gellert Grindelwald), Ezra Muller (Credence Barbone), Katherine Waterston (Tina Goldstein), Eddie Redmayne (Newt Scamander), entre outros. A direção é de David Yates.

O primeiro filme da franquia "Animais Fantásticos" saiu em 2016. Em 2018, saiu a continuação "Os Crimes de Grindenwald", que teve Johny Depp no papel principal. O ator, no entanto, foi retirado da franquia por conta das polêmicas com sua ex-mulher, Amber Heard.