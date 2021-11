Clipe de Sem Filtro de IZA - Reprodução

Clipe de Sem Filtro de IZAReprodução

Publicado 19/11/2021 12:21

Rio - Com uma pegada futurística e sensual, Iza acaba de lançar, na tarde desta sexta-feira, o clipe de sua nova música de trabalho 'Sem Filtro'.

fotogaleria

Com uma batida contagiante, a cantora aparece com um look vermelho revelador dançando de forma sensual junto a um ballet.Confira a produção: