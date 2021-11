Cia. Setor de Áreas Isoladas se apresenta na Lapa - Divulgação/Diego Bresani

Publicado 24/11/2021 15:51 | Atualizado 24/11/2021 15:52

Rio - Uma experiência no mínimo incomum é o que promete a encenação de 'A Moscou! Um palimpsesto', que traz pela primeira vez ao Rio a Cia. Setor de Áreas Isoladas, referência na cena contemporânea de Brasília. Com ingressos de graça, os artistas fazem curta temporada na Casa Quintal, na Lapa. São apenas 20 pessoas por sessão. O elenco é formado por Ada Luana, Ana Paula Braga, Camila Meskell, Filipe Togawa, Gabriel F., Kalley Seraine e Taís Felippe e a peça é inspirada no clássico “As três irmãs”, de Anton Tchekhov, escrita em 1900 e encenada pela primeira vez há 100 anos. Naquele tempo, ninguém pensava em site-specific, termo amplo mas que define que a encenação não será no palco dito tradicional.

“Vamos utilizar o mobiliário da Casa Quintal, algumas cenas se passarão na área externa e também alugamos no Rio um piano, pois a música tem papel decisivo na peça, algumas vezes até transformando o diálogo em música. Contamos com um músico que toca o piano e uma artista que toca violino, a Kallei Seraine e o Filipe Togawa, que compôs a trilha original”, destaca a diretora e atriz Ada Luana. As únicas apresentações são parte do projeto A Moscou! Circulação Nacional, financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Em “As três irmãs”, a trama gira em torno das personagens Olga, Maria, Irina e Andrei, o único homem da família. O ponto central permanece, a degradação diante dos recalques de sonhos e desejos de realização pessoal. "Em 'As três irmãs' se encontra o tema da degradação a qual o tempo pode submeter nossa existência. Um clássico que resistiu ao tempo e que fala justamente da dificuldade de resistir", reflete Ada Luana.

Serviço

“A Moscou! Um palimpsesto” – Cia Setor de Áreas Isoladas

Sexta-feira (26), às 20h30 (com intérprete de libras). Sábado (27) e domingo (28), às 20h.

Lotação: 20 pessoas. Grátis

Retirada dos ingressos restrita a quem agendar pelo número 99717-1207

Casa Quintal – Rua Sílvio Romero, 36. Lapa - RJ