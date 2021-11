André Dread, Elaine Raymundo e Rodrigo Felha - Divulgação

Publicado 27/11/2021 15:46

Rio - A série " Declame" estreou nesta sexta-feira no YouTube. A direção é composta pelo diretor Rodrigo Felha ("Favela Gay", do Globoplay)e idealização é de Antônio DMC. O primeiro episódio é interpretado pelo ator André Dread ("Gênesis") e o segundo pela atriz Elaine Raymundo. A série é composta por cinco episódios e será exibida todas as sextas-feiras, às 18h

"O Declame é uma forma de mostrar através das palavras o combate ao racismo que está tão impregnado no mundo. É muito importante que os negros e as negras da periferia ocupem espaços de destaque em vários lugares, e não seria diferente, na arte" diz Elaine.

A atriz de 48 anos que é moradora da Cidade de Deus também fala sobre sua personagem. "A professora Maria Firmino dos Reis foi considerada a 1° romancista negra brasileira, declamei sua poesia. Me identifiquei com essa mulher forte e determinada na sua época. Maria Firmino passou no concurso público. Sendo professora, Maria Firmino dava voz aos escravos deixando eles contarem suas histórias. Foi autora do artigo: 'A mente, essa ninguém pode escravizar'. Era maranhense e dava diretrizes para os romances abolicionistas", diz.

"No projeto temos pessoas pretas e faveladas que já foram premidas, e estão no mercado produzindo, dirigindo, atuando e levando uma grande contribuição da nossa arte para toda parte do mundo.

Falamos das nossas dores, das nossas emoções e das nossas alegrias. São textos e músicas lindas que tratam de histórias do nosso cotidiano. Tenho certeza que vão curtir muito essa primeira temporada", declara o ator André Dread.