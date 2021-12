Dedé Santana estrela Cine Circo Teatro Itinerante - Divulgação

Publicado 01/12/2021 07:00

Rio - Depois de precisar adiar a estreia do Cine Circo Teatro Itinerante devido a um mal-estar, Dedé Santana, de 85 anos, realizou o sonho de voltar ao picadeiro no último final de semana. Mas, calma, ainda dá tempo de vê-lo no palco porque o circo segue montado no Porto Maravilha, zona central do Rio, nas próximas duas semanas. E o melhor: com atividades de cinema, circo e teatro gratuitas!

Dedé garante que sua saúde está bem e tranquiliza os fãs após o susto. “Eu tive um mal-estar. Descobri que tenho uma pedra no rim. Fiz todos os exames, fui medicado e estou bem. Os fãs podem ficar tranquilos que eu não tenho nada grave”, diz ele, que reforça a felicidade de voltar onde tudo começou em sua vida.

“Estou conseguindo realizar meu grande sonho: voltar às minhas origens. Com três meses de idade, eu estava no picadeiro do circo no colo da minha mãe. Com sete, já era palhaço. Neste projeto, eu começo com cinema, depois participo de um espetáculo circense e faço a peça de teatro 'Palhaços', na qual vivo um velho palhaço em fim de carreira no camarim de um circo. Tudo se encaixou”, conta o humorista.

Dedé ainda explica que ama a arte circense porque ela “é a mãe de todas as artes” e que, por isso, resolveu apresentar um espetáculo com cinema, teatro e circo. “Então, eu tenho todas as artes dentro do circo. Resolvi armar um circo no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, e o mais importante: não vou cobrar ingresso”, enfatiza.

Dinâmica do espetáculo

Nomeado embaixador do circo no Brasil, o comediante idealizou o projeto ao lado do ator e produtor, Fioravante Almeida, com quem divide o palco na peça “Palhaços”. Dedé, que já fez de tudo como ser palhaço e andar no globo da morte, se assustou com a sinopse da peça por ser uma tragicomédia.

“Quando o Alexandre Borges, diretor da montagem, me falou o nome da peça, topei, mas quando vi o texto, me apavorei. Não era nada que eu esperava. Era um drama. No final, ele volta para comédia. Encarei com coragem. O texto de 'Palhaços' mexeu muito comigo. Eu e meu irmão fomos obrigados a entrar no picadeiro para fazer palhaçada enquanto estavam velando o meu pai lá atrás da lona, porque precisávamos de dinheiro para enterrá-lo. Essa peça tocou em lembranças e sentimentos profundos em mim. Procurei me inspirar muito no meu pai para interpretar o palhaço desta peça”, diz ele sobre a história escrita por Timochenko Wehbi.

O projeto do circo ainda contempla um espetáculo de variação circense, dirigido pelo próprio Dedé, que traz números aéreos, de solo e ludicidade, e a exibição de filmes dos Trapalhões, sob curadoria de Victor Lustosa, que teve a difícil missão de selecionar dentre mais de 60 longas.

O circo pelo Brasil

Questionado se o circo perdeu espaço nos últimos anos no Brasil, o veterano discorda e justifica seu posicionamento. “Hoje você visita os circos e não têm o mesmo glamour porque tudo ficou muito caro. O circo também perdeu os animais, que eram atrações, mas considero isso um acerto. Entretanto, não acho que o circo perdeu espaço. Porque, hoje, se você verificar, tem dois mil circos espalhados pelo Brasil”, pensa Dedé.

“E o circo nunca vai perder o seu espaço porque o circo é a maior expressão artística que nós temos. Os grandes atores que eu conheci saíram do circo. O maior comediante do mundo, considerado por Charles Chaplin, o ator mexicano Mario Moreno, o Cantinflas, veio do circo. Oscarito, o maior comediante que tivemos no Brasil, também veio do circo”, continua ele.

Planos para o futuro

Dedé, que atualmente também grava “A Praça é Nossa”, no SBT, revela o desejo de levar o projeto para outras cidades do país. Após as apresentações na cidade do Rio, o Cine Circo Teatro Intinerante Dedé Santana já tem temporadas confirmadas em cidades do estado. “Eu gostaria muito de poder continuar com esse projeto. O circo fica em cartaz na cidade do Rio e depois viaja para outras como Saquarema, Rio Bonito e Magé. Para levar um projeto como esse à frente tem que ter coragem”, finaliza o veterano.

Serviço - Cine Circo Teatro Itinerante Dedé Santana

Local: Porto Maravilha (Rua Equador, nº 196, Santo Cristo, Rio de Janeiro)

Quando: Até 12 de dezembro

Horários: Quintas e sextas, às 20h; sextas e sábados, a partir das 15h

Ingressos gratuitos (disponibilizados no local 1h antes de cada atividade)

É necessária a apresentação do comprovante de vacinação para a Covid-19