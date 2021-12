Marquinhos de Oswaldo Cruz no Trem do Samba - Divulgação

Publicado 01/12/2021 09:33

Rio - Nesta quinta-feira, dia 2 de dezembro, é comemorado o Dia Nacional do Samba. E, para celebrar a data, no sábado, dia 4, acontece a volta presencial do Trem do Samba. O evento contará com três palcos e e 15 rodas de sambas espalhadas por Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio.

O tradicional Trem do Samba sairá da Central do Brasil, às 18h04, mesmo horário em que Paulo da Portela seguia para Oswaldo Cruz há mais de 80 anos com seus companheiros de samba. "Estamos muitos felizes por poder reencontrar o nosso povo de volta. Sentimos muita a falta daquele calor humano, das vozes, dos coros, das alegrias, dos abraços, das emoções, das lágrimas de alegria e felicidade. Tivemos um período muito difícil nesses quase dois anos de pandemia, com muitas tristezas e perdas que sentimos até hoje. Esse será o Trem do Recomeço, de uma nova era, da celebração da vida", diz Marquinhos de Oswaldo Cruz, idealizador do Trem do Samba.

E, no dia 2 de dezembro, a partir das 20h, o Trem do Samba fará um sorteio para que cinco pessoas e mais três convidados possam embarcar e participar da festa. O resultado será divulgado nas redes sociais do Trem do Samba. De acordo com a SuperVia, que vai oferecer o Trem do Samba em 2021 com o apoio de patrocinadores, o público que desejar seguir para o local do evento em Oswaldo Cruz poderá embarcar nos trens da grade regular de sábado normalmente. O valor da tarifa é de R$ 5.

Serviço:

Trem do Samba- Homenagem ao Dia Nacional do Samba

Data: Sábado dia 4 de dezembro 2021. Horário: 18h.

Local: Bairro de Oswaldo Cruz

Show de Marquinhos de Oswaldo Cruz, Samba do Trabalhador, Dudu Nobre, Leci Brandão, Tia Surica da Portela, Dorina, Marquinhos Diniz, Mauro Diniz.

Endereço dos palcos: Praça Paulo da Portela na Estrada do Portela; Rua Átila da Silveira e Rua João Vicente.

Classificação: Livre

Mais informações: (21) 97042-3109