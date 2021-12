Reizilan Cartola Neto - Reprodução

Publicado 02/12/2021 12:22

Rio - Nesta quinta-feira, quando é comemorado o Dia Nacional do Samba, Leci Brandão e a Velha Guarda da Mangueira se apresentam no projeto Fim de Tarde, da Funarj, às 18h30, no Teatro João Caetano. O show, que custa apenas R$ 5, ainda tem outro grande atrativo: a presença de Reizilan Cartola Neto, neto do grande compositor Cartola que é, inclusive, homenageado na apresentação.

Ciente do peso de ser descendente de um ídolo do ritmo, Reizilan tem trabalhado para construir seus próprio legado. "Claro que senti sim (essa pressão), pois estamos falando de ser Neto de um músico conhecido em vários países. Isso me fez estudar música e produzir meus dois CDs. O primeiro CD com participação de Nelson Sargento, Beth Carvalho e outros. Tive também parceria com Sérgio Natureza em uma das faixas e assinei todos os arranjos. No segundo CD regravei 05 músicas de Cartola e 05 músicas autorais. Além disso, completei 4 músicas dele inéditas. Resumindo, o legado do meu avô é dele, o meu ainda estou construindo com muito orgulho, pois a inspiração do violão veio dele", declara o músico.