Anitta e Sean Penn - Reprodução

Anitta e Sean PennReprodução

Publicado 02/12/2021 12:49 | Atualizado 02/12/2021 12:52

Rio - Nesta quarta-feira (1º), Anitta participou do evento beneficente do CORE (Community Organized Relief Effort), uma fundação sem fins lucrativos criada por Sean Penn. No leilão, uma experiência no carnaval com Anitta foi arrematada por 110 mil dólares, o equivalente a 626 mil reais.

fotogaleria

A cantora foi a grande atração da noite e subiu ao palco para cantar alguns de seus sucessos como "Me gusta", "Girl from Rio", "Faking Love" e "Downtown".

Confira: