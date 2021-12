Planet Hemp - Wilmore Oliveira / Na Moral Produções

Publicado 06/12/2021 14:17

Rio - Na ativa desde 1993, o Planet Hemp retorna aos palcos após necessário hiato de apresentações ao vivo causado pela pandemia. E o lugar escolhido se confunde com a história da banda: a Fundição Progresso, casa icônica da Lapa, berço do rap, rock e sonoridades que formam a base da Planet. Os shows nos dias 10 e 11 de dezembro, que também marcam a reabertura do espaço, já tem ingressos à venda no site Eventim.

O momento é muito aguardado pelos fãs da banda formada por Marcelo D2, BNegão, Nobru Pederneiras, Formigão e Pedro Garcia. Especialmente porque, após mais de 20 anos, desde o lançamento do álbum A Invasão do Sagaz Homem Fumaça (2000) o quinteto apresentará pela primeira vez faixas inéditas.O contexto de grave crise social e política do país foi um dos motivos que fez o Planet se reunir em estúdio para gravar novas canções, no início de 2020. Devido à pandemia, o trabalho teve que ser interrompido, mas felizmente já gerou seus primeiros frutos, que agora ganharão o palco e prometem ecoar no público.Marcelo D2 diz um pouco do que antigos fãs e recém-chegados irão encontrar nos dois dias de Fundição. "Estamos com 3 músicas prontas pra mostrar pra galera do disco que vem aí. Será um show totalmente novo, com inéditas e novos arranjos, mas a energia inacreditável de sempre. Todos nós, integrantes da banda e público, estamos precisando de um show do Planet Hemp para lavar a alma ", afirma o artista.