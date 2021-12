Anitta marcou presença no prêmio Hitmakers, da revista norte-americana Variety - Reprodução/Instagram

Anitta marcou presença no prêmio Hitmakers, da revista norte-americana VarietyReprodução/Instagram

Publicado 09/12/2021 12:33

Rio - Anitta foi uma das grandes vencedoras do Prêmio Multishow 2021. Mas a cantora, que foi a mais votada e conquistou os prêmios referentes às categorias 'Música do Ano' e 'Clipe TVZ do Ano', está disposta a abrir mão de um dos troféus entregues na noite desta quarta-feira.

fotogaleria

Pelas redes sociais, a poderosa disse que quer repassar a premiação para uma colega e pediu a autorização dos fãs, que concederam o prêmio a ela em primeiro lugar. "Como tô com 2 prêmios, gostaria de perguntar pros meus fãs (que são os responsáveis por todos meus prêmios na vida) se vocês me autorizam mandar um para a @gloriagroove ... está parando o pop Brasileiro e merece muito reconhecimento", escreveu Anitta, no Twitter, recebendo muito apoio dos fãs, que louvaram sua atitude.

Confira: