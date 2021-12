Anitta & Pedro Sampaio - Belém do Para.foto © Vincent Rosenblatt - © Vincent Rosenblatt

Rio - Anitta e Pedro Sampaio acabam de lançar o clipe de 'No Chão Novinha'. A produção, gravada no Mercado Ver-o-Peso, em Belém, no Pará, já chegou mostrando a que veio. Com uma melodia que mistura o funk e a música eletrônica, a cantora e o DJ se esbaldaram na batida acelerada da produção.

"‘No Chão Novinha’ traz funk raiz, calor e batidão. A espera vai valer a pena", diz Anitta sobre a parceria com Pedro Sampaio. Apesar de ter participado do videoclipe de "Larissa", essa é a primeira vez que a poderosa une seus vocais aos de Sampaio em uma faixa.



"Tudo relacionado a essa música foi e está sendo incrível. Trabalhar com a Anitta, que além de minha amiga, é uma artista sensacional, foi um presente. Nos divertimos demais e acredito que chegamos num resultado muito bacana. Um funk para dançar até o chão, literalmente", comemora Pedro sobre o lançamento.

Confira: