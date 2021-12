Snoop Dog lança álbum de remaxes, com participação de MC Zaac - Instagram/Reprodução

Snoop Dog lança álbum de remaxes, com participação de MC ZaacInstagram/Reprodução

Publicado 10/12/2021 15:59

Rio - Snoop Dogg lançou, nesta sexta-feira, a versão global edition do seu álbum “Snoop Dogg Presents”. Tal projeto standard, lançado em novembro, tem 25 faixas, já a versão deluxe, nomeada de “Snoop Dogg: Algorithm (The Global Edition)”, apresenta mais 15, somando 40 músicas ao todo. Com a colaboração de diversos artistas pelo mundo, o cantor Zaac é o único brasileiro a fazer parte desse projeto, com a música "Get My Money" – Snoop Dogg ft. ProHoeZak & MC Zaac.

fotogaleria

“Meu sonho de levar meu som para o mundo está se realizando cada vez mais. Olha aí com quem eu vou lançar uma música! A minha pretensão era muito pequena no começo de tudo, mas estamos alcançando lugares que eu nunca imaginei chegar. Hoje eu posso dizer que tenho uma colaboração em um álbum de um artista tão incrível como o Snoop Dogg, que está levando a verdade dele para vários lugares a muito tempo, que bom que as nossas artes se cruzaram. Só tenho a agradecer a todos os envolvidos nesse projeto!”, comemora.

Zaac já colaborou com nomes, como Anitta, Major, J. Balvin, Tropkillaz, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Luísa Sonza, Tove Lo e outros.