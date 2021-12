Eleito recentemente pelo Academia Brasileira de Letras, Gilberto Gil será o grande homenageado da noite - Divulgação/Instagram

Eleito recentemente pelo Academia Brasileira de Letras, Gilberto Gil será o grande homenageado da noite Divulgação/Instagram

Publicado 10/12/2021 16:14 | Atualizado 10/12/2021 16:15

Rio - Nesta sexta-feira, chegou às plataformas digitais o álbum “Refestança”, que marca o encontro de Gil com Rita Lee. A novidade faz parte de uma série de relançamentos da Universal Music, que começou na semana passada com dois álbuns clássicos da música popular brasileira: “Construção”, de Chico Buarque, e “Gilberto Gil”, de Gilberto Gil.

O primeiro foi relançado em CD e também digitalmente, enquanto o segundo ganhou uma edição especial em vinil. No mesmo dia, também foi lançado uma nova versão de “Construção”, criada pelo coletivo formado por Toni Platão, Nilo Romero e os Blues Etílicos. A faixa chega juntamente com um clipe, com imagens do premiado fotojornalista Custódio Coimbra, que foram trabalhadas pela artista visual Barbara Coimbra.