Karol Conká - Divulgação

Karol ConkáDivulgação

Publicado 14/12/2021 10:39 | Atualizado 14/12/2021 11:16

Rio - A rapper Karol Conká, de 35 anos, prepara a volta aos palcos depois de dois anos sem shows. A ex-BBB participará do retorno da BATEKOO, tradicional manifesto do movimento negro e LGBTQIA+ no Viaduto de Madureira, no Rio de Janeiro, na próxima sexta-feira (17), ao lado de Deize Tigrona, Tago Oli, MC & DJ Garota, Glau Tavares, Afrolai e Mauricio Sacramento, o Freshprincedabahia. Ingressos custam a partir de R$ 26.

fotogaleria

Neste período, além da pausa de shows devido à pandemia da covid-19, a artista participou do "Big Brother Brasil 21" e alcançou recorde de rejeição, sendo eliminada com 99,17% dos votos. Em agosto deste ano, seis meses após a saída do reality, ela disse ainda sofrer com o cancelamento.

"Eu não saí até agora. Não andei na rua, não fui mais em padaria e supermercado. Não vou a lugar nenhum. Conseguiram me arrastar para um barzinho que tinha pouquíssimas pessoas, mas fiquei uma hora e não me senti confortável... O nível que chegou do ódio foi tão grande que eu não consigo sair", contou a rapper, que ainda disse estar fazendo terapia, em entrevista ao "Triangulando", programa de entrevistas de Thelma Assis no YouTube.