Ludmilla se apresenta em festa na Cidade do Samba

Rio - A cantora Ludmilla se apresentou na festa promovida pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), na Cidade do Samba, na noite desta terça-feira. A cantora chegou ao local acompanhada pela mulher, a dançarina Brunna Gonçalves. Dudu Nobre, Sandra de Sá, Xande de Pilares e mais famosos também participaram do evento.

Relatar erro