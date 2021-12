Monarco - Divulgação/Marcos Mello

Publicado 11/12/2021 19:42 | Atualizado 11/12/2021 20:31

Rio - Diversos sambistas e famosos usaram as redes sociais, na noite deste sábado (11), para lamentar a morte do presidente de honra da Portela, Hildemar Diniz, o mestre Monarco . Ele estava internado desde o dia 21 de outubro no Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá. O baluarte foi um grande poeta de uma das escolas de samba mais tradicionais do Rio de Janeiro.

A Portela, agremiação de coração do carioca, fez um pronunciamento emocionante ao presidente de honra da escola. "Luto no mundo do samba! Portela lamenta morte do seu presidente de honra, Mestre Monarco", iniciou o perfil oficial da escola de samba carioca.

"É com tristeza profunda que a Portela informa a morte de nosso Presidente de Honra, Monarco, aos 88 anos. O Mestre estava internado desde o mês de novembro no Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, onde se internou para fazer uma cirurgia no intestino. Infelizmente, não resistiu à complicações. Ele deixa esposa, filhos, netos e uma legião de fãs e admiradores. Por enquanto, não há informações sobre velório e enterro do corpo", continuou.



"Nesta sexta-feira, 10, Monarco foi homenageado durante a inauguração da Sala de Troféus da Portela, que leva seu nome. O presidente Luis Carlos Magalhães, o vice-presidente Fábio Pavão, a Velha Guarda Show da Portela, a Galeria da Velha Guarda e toda a diretoria da Majestade do Samba lamentam o falecimento e se solidarizam com os familiares, amigos e fãs", finalizou o grêmio recreativo.

O cantor Zeca Pagodinho postou um vídeo em seu Instagram com a seguinte legenda: "Perdemos Monarco, dia de luto no mundo do Samba. Que o mestre descanse em paz".

Dudu Nobre publicou uma imagem onde aparece com Monarco no sambódromo. "Muito obrigado por tudo Grande Mestre. Tantos ensinamentos, histórias, muito respeito, reverência e amizade!!!", disse o cantor.

Em entrevista ao "RJ TV", Martinho da Vila lamentou a morte do amigo. "samba está de luto, perdeu um dos seus expoentes, estou profundamente triste. Perdi um grande amigo", disse.

Neguinho da Beija-Flor publicou uma mensagem em sua rede social. "É com muita tristeza que recebi a notícia da partida do meu grande amigo e mestre Monarco, baluarte e "enciclopédia" do samba. Meus sentimentos aos familiares e à sua companheira Olinda. Descanse em paz, grande Monarco!", escreveu o intérprete.

O governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, fez uma publicação através da sua conta do Twitter. "O samba perde uma de suas maiores expressões. Lamento profundamente o falecimento de Mestre Monarco e expresso meus mais profundos sentimentos à família portelense e ao mundo do samba, ao qual ele dedicou seus 88 anos de vida", disse o Governador.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fez um pronunciamento em sua conta oficial do Twitter. "Meu querido amigo e padrinho se foi. Quanta tristeza. Obrigado por ter me proporcionado tantos momentos especiais. Vamos para sempre honrar sua poesia e amor pelo samba e pela Portela. Você vai fazer muita falta. RIP", disse o Prefeito, que é portelense.

A cantora Marisa Monte relembrou uma ligação que fez para Monarco em uma gravação. "Falando do Monarco, resolvemos ligar para ele, que estava isolado em casa. Monarco sempre foi um mestre nato, de personalidade generosa que gostava de compartilhar seu saber e suas histórias. Sua memória prodigiosa guardava os melhores sambas e era nossa enciclopédia. Testemunha viva da história do samba, a ele a gente recorria quando queria saber sobre os assuntos dos bambas. Um homem generoso e gentil. Um grande brasileiro. Nesse dia eu pude dizer o quanto o amo e digo agora que o amarei para sempre. Obrigada mestre, você viverá eternamente", escreveu ela.