Quitéria Chagas abriu o mini-desfile da Império Serrano na Cidade do Samba, neste sábadoDivulgação/Roberto Filho

Publicado 05/12/2021 12:53 | Atualizado 05/12/2021 13:02

Rio - Quitéria Chagas deslumbrou o público ao abrir o mini-desfile do Império Serrano na festa de lançamento do álbum que reúne os sambas-enredo das escolas de samba da Série Ouro . A rainha de bateria mostrou o samba no pé durante o evento que agitou a Cidade do Samba, na Zona Portuária, neste sábado (4). A folia contou com a participação de todas as 15 agremiações que desfilam na sexta e sábado de Carnaval.

Para a celebração, Quitéria vestiu um look arrasador que representou o tema do enredo da agremiação, intitulado "Mangangá", de autoria do carnavalesco Leandro Vieira. A rainha de bateria posou com integrantes do Império Serrano e personalidades como Milton Cunha e Wallace Palhares, presidente da LIGA-RJ.

O evento deste sábado foi a primeira vez que a LIGA-RJ convidou todas as escolas de samba da Série Ouro para os minidesfiles, como acontece em São Paulo. Além disso, também houve venda de ingressos para que os apaixonados pelo Carnaval pudessem acompanhar a folia de perto.