Lexa brilha na quadra da Unidos da Tijuca, na noite deste domingo - Daniel Pinheiro / Ag. News

Publicado 13/12/2021 08:11 | Atualizado 13/12/2021 08:21

Rio - Lexa e a mãe, Darlin Ferrattry, se apresentaram como rainhas de bateria na Feijoada Nota 10, que aconteceu na quadra da Unidos da Tijuca, na Zona Norte do Rio, na noite deste domingo. Lexa é a rainha da Tijuca, enquanto Darlin reina à frente dos ritmistas da Império Serrano.

Para o evento, Lexa usou um modelito bordado a mão com seis mil cristais e avaliado em R$ 10 mil. E a mãe de Lexa gastou ainda mais: Darlin usou um vestido avaliado em R$ 17 mil. O look tinha sete mil pedras de cristais Swarovski, na cor verde, idealizado por seu stylist, Pedro Agah.

Além do Império Serrano, as baterias da Casa Verde, do Carnaval de São Paulo, e as do Carnaval carioca, Acadêmicos do Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense, Estácio de Sá e Unidos de Vila Isabel também se apresentaram no evento promovido pela Unidos da Tijuca.