Diogo Nogueira prestigia Paolla Oliveira em pré-estreia de filme

Rio - Paolla Oliveira chegou acompanhada pelo namorado, o sambista Diogo Nogueira, à pré-estreia do filme "Papai É Pop", que aconteceu no Cinépolis Lagoon, na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira.

A atriz caprichou no modelito para o evento e surgiu usando um vestido bem justo, ressaltando sua boa forma. O modelito também era cheio de recortes. No longa, Paolla faz par romântico com Lázaro Ramos, que também chegou ao local acompanhado pela mulher, a atriz Taís Araújo.

O filme conta a história de Tom (Lázaro Ramos), que fica chocado ao descobrir que vai ser pai. Com a ajuda da mulher, Elisa (Paolla Oliveira), ele vai encarar o desafio e descobrir o amor incondicional da paternidade.

Relatar erro