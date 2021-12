CONTEÚDO DE RESPONSABILIDADE DO ANUNCIANTE

Publicado 15/12/2021 17:08

Rio - Todos nós temos sonhos, objetivos e conquistas que queremos alcançar. Infelizmente, as oportunidades não se encaixam de maneira igualitária, mas quando recebemos o incentivo de nossa família, alguns caminhos tornam-se um pouco mais acessíveis. Patrícia Dias é uma empresária de mão cheia. Mãe de dois filhos e casada com o médico cirurgião plástico Danilo Dias, ela sempre teve apoio de seus entes queridos, principalmente de seu esposo, cujo obteve papel fundamental em incentivá-la a administrar seu trabalho de sucesso: a Blue D Clínica e Estética.



Desde os mais singelos clientes até inúmeras celebridades



O Grupo Blue D, um SPA de estética e cuidados pessoais, fica localizado na cidade de Fortaleza, no Ceará. Com uma trajetória de muita dedicação e simplicidade, Patrícia Dias embarcou nesse projeto e mantém o espaço até hoje, sendo um dos melhores SPA’s do nordeste brasileiro. Patrícia já teve clientes de todas as idades e de diversos lugares do Brasil, onde recebeu, inclusive, nomes da mídia como: Íris Stefanelli, Solange Almeida, Tiago Abravanel, dentre outros.



Embora seja administradora da Blue D, Patrícia ainda desenvolve um projeto social há quase 10 anos, em sua terra natal. Acreditando que somos iguais e deveríamos ter as mesmas oportunidades, ajuda famílias de comunidades carentes, para que estas tenham melhoria na qualidade de vida, longe da pobreza, fome, miséria e condições cada vez mais precárias.

Na expectativa de oferecer ainda maior auxílio aos que precisam, Patrícia Dias pretende se lançar como deputada federal, pois quer inserir pautas que tenham comprometimento e visibilidade com as causas sociais, visto que a desigualdade ainda permeia sobre muitos pontos da nossa sociedade. Para ficar por dentro dos trabalhos desenvolvidos por Patrícia Dias, acompanhe-a por meio das

