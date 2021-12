Green Day será headliner no Palco Mundo - Divulgação

Green Day será headliner no Palco MundoDivulgação

Publicado 17/12/2021 09:06

Rio - O Rock in Rio anunciou, nesta quinta-feira, o último headliner do Palco Mundo para a edição de 2022 e mais uma atração principal do Palco Sunset. A banda Green Day será a responsável por fechar a noite do dia 9 de setembro, que também contará com Fall Out Boy, o icônico Billy Idol e os brasileiros do Capital Inicial no line-up do espaço.

fotogaleria

No mesmo dia, no Palco Sunset, a cantora canadense Avril Lavigne vai agitar o público com os seus clássicos hits que marcaram toda uma geração. Agendado para os dias nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, o festival acontece no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio.

O Green Day promete entregar um show recheado de hits multiplatina como "American Idiot", "Boulevard Of Broken Dreams", "Wake Me Up When September Ends" e "21 Guns", além de músicas inéditas. O trio formado por Billie Joe Armstrong (guitarrista e vocalista), Mike Dirnt (baixista e vocalista) e Tré Cool (baterista) é conhecido por embalar a plateia em seus shows e acabaram de concluir a turnê Hella Mega Tour, que percorreu 20 estádios na América do Norte.



Após um show memorável em 2017, o Fall Out Boy retorna ao Rock in Rio na edição de 2022. A banda de pop punk formada por Patrick Stump (vocal e guitarra), Pete Wentz (baixo), Andy Hurley (bateria) e Joe Trohman (guitarra) subirá ao Palco Mundo onde cantará seus sucessos como "Centuries", "Sugar, We’re Goin Down", "Thnks fr th Mmrs"e "My Songs Know What You Did In The Dark".



Já o lendário rockeiro Billy Idol, que esteve no Rock in Rio em 1991 e estava confirmado na edição de 2017, mas precisou cancelar a apresentação, volta ao Brasil após 31 anos de sua primeira e única passagem no país para uma performance inesquecível e repleta de sucessos. No setlist, os fãs da Cidade do Rock podem esperar por clássicos como "Rebel Yell", "White Wedding", "Eyes Without a Face" e "Dancing With Myself".



Uma das bandas brasileiras mais queridas pelo público também foi confirmada para a próxima edição do Rock in Rio. O Capital Inicial será o responsável por abrir a noite e colocar a Cidade do Rock para tremer no dia 9 de setembro. Hits como "Natasha", "Primeiros Erros", "À sua Maneira", "Fogo" e "Tudo Que Vai" não faltarão no setlist da banda.



Agora, falando em Palco Sunset, a princesa do rock também estará na Cidade do Rock no dia 9 de setembro. Avril Lavigne faz sua estreia no Rock in Rio e será a headliner do espaço queridinho do público e da crítica. Umas das atrações mais solicitadas pelo público, a cantora canadense vai animar e emocionar o público com seus sucessos que marcaram toda uma geração de rockeiros dos anos 2000. No repertório as canções lendárias "Sk8er Boi", "Complicated", "Girlfriend", "When You’re Gone", "My Happy Ending", entre outras, estarão presentes.