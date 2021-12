Maiara foi traída por Fernando Zor e os dois terminaram o namoro mais uma vez - Reprodução

Publicado 27/12/2021 10:50

São Paulo - Maiara contou que descobriu uma traição de Fernando Zor no Natal. Um dia após o término conturbado, a cantora fez um show em Balneário Camboriú com Maraisa e mandou indiretas para o ex-namorada enquanto cantava a música "Presepada", uma parceria da dupla com Marília Mendonça.

A letra da música fala para um homem respeitar a namorada, pedir ela em casamento e parar com a presepada. Na parte de Marília Mendonça, a cantora pergunta onde está a responsabilidade do homem e fala que já aconselhou uma amiga a terminar essa relação.

No momento em que essa parte da música tocou no show, Maiara não perdeu a chance de soltar uma indireta para Fernando. "Cadê essa responsabilidade, né? Vergonha zero", disse a cantora.

Ao fim da música, a sertaneja revelou que "Presepada" foi uma das últimas músicas escritas por Marília Mendonça e que foi composta com Maraisa. "Nós fizemos essa música para uma pessoa que eu não posso contar quem é. É segredo. Um dia vocês vão descobrir quem é", disse Maraisa apontando para a irmã. "Ela queria passar esse recado de tudo quanto é jeito", completou a ex de Fernando.

Maraisa ainda revelou que rolou um barraco no Natal após Maiara descobrir a traição. "Essa semana para mim está sendo muito emocionante. Lá em casa teve barraco no dia do Natal. Começou o barraco e eu falei: 'Agora o Natal começou. O Natal da verdadeira família brasileira'".