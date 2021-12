Tadeu Schmidt - Reprodução de vídeo

Tadeu SchmidtReprodução de vídeo

Publicado 27/12/2021 20:47

Está quase chegando a hora! Novo apresentador do "Big Brother Brasil", Tadeu Schmidt visitou pela primeira vez a casa que vai abrigar os novos participantes do reality show da Gobo, nesta terça-feira (27). Ela ainda está passando por reformas nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e demostrou empolgação com a sede do programa. "Tô todo arrepiado", disse.

Em um vídeo publicado pelo Gshow, Schmidt fez mistério e mostrou apenas a porta da casa mais vigiada do país. Ele apareceu no vídeo com um capacete com o logotipo da Globo. No entanto foi a reação do jornalista e apresentador que chamou a atenção.

"Vocês imaginam onde eu estou, não? Por que eu estou com esse capacete? Eu estou na casa do 'BBB 22'. É de arrepiar, de verdade... Caramba. Tô todo arrepiado!", disse ele. A casa deve ter seus retoques finais nos próximos dias. Afinal, o programa já estreia no próximo dia 17 de janeiro.