Isabella Santoni - Reprodução do Inastagram

Isabella SantoniReprodução do Inastagram

Publicado 27/12/2021 19:48 | Atualizado 27/12/2021 19:51

Isabella Santoni aproveitou a última segunda-feira do ano para curtir à natureza. É que a atriz encantou seguidores ao compartilhar diversos cliques no Instagram em que aprece tomando banho de cachoeira. De bem com a vida, a loira aparece toda feliz, vestindo um biquíni rosa de lacinho.



fotogaleria

"Tem conexão melhor que essa? Pra eu me renovar é só colocar os pés na terra e me jogar na água da cachu! É clichê, mas lava a alma!", explicou ela, sem marcar a localização de onde estava. "Não sei se por causa da beleza natural que nos preenche ou se pelo gelado da água que nos dá um choque de energia", acrescentou Isabella na legenda.