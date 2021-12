MasterChef Brasil Nas Nuvens - Divulgação

Publicado 27/12/2021 19:30 | Atualizado 27/12/2021 19:37

Rio - Novidade no verão carioca! O evento gastronômico "MasterChef Brasil Nas Nuvens", que ocorrerá de 2 de janeiro até 17 de abril, promove uma ação inédita: refeições suspensas a 50 metros de altura em um dos cartões postais da cidade, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Desde o alto do Parque do Cantagalo, vai ser possível ver toda a Zona Sul do Rio de Janeiro.

O espaço contará com as ambientações MasterChef Brasil, MasterChef Brasil Bar e a mesa MasterChef Brasil Nas Nuvens. O evento terá ainda espaços “instagramáveis", onde os visitantes poderão aproveitar para registrar os encontros em torno da gastronomia.

Nas nuvens

O Masterchef Brasil Nas Nuvens possui uma mesa suspensa com 24 cadeiras, que eleva os convidados a aproximadamente a 50 metros de altura. Nesta edição, a Chef Heaven Delhaye assina a mesa suspensas. O cardápio será surpresa, mas o público terá um canal de atendimento prévio para informar as restrições alimentares. Serão seis opções de serviço em oito subidas, programadas para os seguintes horários: 8:30h (café da manhã), 10h (brunch), 12h e 14h (almoço), 16h (coquetel), 18h (sunset) e 20h e 22h (jantar).

Serviço

MasterChef Brasil Nas Nuvens aporta da Lagoa Rodrigo de Freitas

Data: de 2 de janeiro à 17 de abril de 2022

Local: Av. Epitácio Pessoa, 1009 -Parque Cantagalo - Lagoa Rodrigo de Freitas

Valor:

- Mesa Suspensa: a partir de R$ 240

- MasterChef Brasil Bar (noites de quarta à domingo): R$ 150,00 revertidos para consumo – venda na bilheteria do local

- MasterChef Brasil (valores diversos)