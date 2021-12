Sara Andrade - Reprodução do Instagram

Sara AndradeReprodução do Instagram

Publicado 27/12/2021 22:38

E esse encontro?! Sarah Andrade usou as redes sociais para compartilhar uma foto ao lado de amigos que fez na casa do "Big Brother Brasil 21", da Globo. Na imagem, a consultora de marketing está com Viih Tube, Thais Braz e Arthur Picoli. Os ex-participantes do "Big Brother Brasil 21" estão em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, aproveitando um evento pré-réveillon.

Ao compartilhar o registro no feed do Instagram, Sarah celebrou o reencontro com os amigos. "Aquele bonde de respeito", escreveu a loira na legenda da publicação. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o quarteto aparecem juntos. Recentemente, Sarah, Viih, Thais e Arthur se encontraram com Kerline Cardoso, a primeira eliminada do BBB21, durante a Farofa da Gkay.