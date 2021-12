Clima quente! Luisa Sonza faz apresentação picante em show na Marina da Glória

Rio - A cantora Luisa Sonza, de 23 anos, fez uma apresentação arrasadora na Marina da Glória, no Rio, na noite desta segunda-feira. Com um modelito bem provocante, a artista caprichou na performance, rebolou bastante e empolgou o público do local.

Recentemente, Luisa fez um show gratuito em plena Avenida Paulista, em São Paulo, para divulgar seu novo álbum, "Doce 22". A Avenida Paulista fica fechada para carros aos domingos, das 8h às 16h. Luisa se apresentou no local pouco ante da reabertura.

A cantora, no entanto, recebeu algumas críticas. "Imagina as famílias com crianças pequenas passando no local vendo uma mulher de calcinha simulando ato sexual", disse uma pessoa nas redes sociais. "Só passar reto", respondeu a cantora.

