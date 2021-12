Gkay - reprodução do Instagram

Publicado 29/12/2021 15:48 | Atualizado 29/12/2021 15:51

A festa Farofa da Gkay deste ano foi um verdadeiro acontecimento! E, apesar de já acontece desde 2017, o evento que sempre reúne milhares de personalidades da internet tomou uma enorme proporção. E, surfando na onda deste sucesso, Gessica Kayane, a Gkay, anunciou que virá com uma novidades em 2022.

“Tenho uma novidade para contar, hein. Mas só conto dia 5 de janeiro de 2022. Será que vocês estão prontos?“, escreveu Gkay no próprio Instagram da festa Farofa. Além disso, no perfil da festa, há a informação de que a próxima edição acontecerá entre os dias 5 e 7 de dezembro do ano que vem.

Vale destacar que, durante a última edição, vários pessoas e fãs dos influenciadores tentaram invadir o hotel onde estava acontecendo a festa, no Ceará. Nas redes sociais, muitas pessoas comentaram sobre a vontade de participar da balada de três dias. Será que teremos uma edição aberta ao público?