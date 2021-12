Tadeu Schmidt - Reprodução de vídeo

Tadeu SchmidtReprodução de vídeo

Publicado 29/12/2021 21:54

Tadeu Schmit está super animado para a estreia do “Big Brother Brasil 22“, da Globo! E suas redes sociais não o deixam mentir. É que o novo apresentar do reality show segue compartilhando vídeos em seu feed e, nesta quarta-feira (29), não foi diferente. Desta vez, ele divertiu internautas ao aparecer ensaiando os textões de eliminação para estrear no comando da atração.

A gravação, claro, repercutiu nas redes sociais e divertiu o público. Nas imagens, ele aparece ensaiando seus discursos de eliminação com a ajuda da família. E nesse “Paredão” improvisado, acabou sobrando para Valentina, filha do apresentador. Inclusive, outros parentes e amigos do apresentador aparecem sentados no sofá, interpretando os participantes do “BBB”.

“Não tô aguentando a ansiedade! Já tô praticando aqui em casa! Ainda esta semana, a gente abre votação pra ver quem vai fazer os drinques do Réveillon…”, brincou. Com a estreia batendo à nossa porta, já que o dia 17 de janeiro a casa mais vigiada do Brasil será inaugurada, é importante Tadeu treinar os “textões” de eliminação que estão garantidos na edição. “Textão é comigo mesmo. Vai ter textão na hora da eliminação, sempre“, avisou o apresentador.