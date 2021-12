Deborah Secco - Reprodução do instagram

Deborah SeccoReprodução do instagram

Publicado 29/12/2021 19:52

Deborah Secco não cansa de compartilhar um pouco de sua beleza com os seguidores do Instagram. Tanto que nesta quarta-feira, a atriz encantou a web ao postar um novo clique de sua viagem em família. Na foto, a atriz aparece de costas fazendo topless, deitada em um banco diante da paisagem do local. Um arraso!



Ela fez mistério quando a localização do passeio, mas postou diversas fotos no mesmo cenário paradisíaco na última semana. Entre os cliques, fotos ao lado do marido, o atro Hugo Moura, e da filha, Maria Flor. Os comentários do clique logo ficaram cheios de elogios de internautas, que chamaram Deborah de "obra de arte", "deusa", "maravilhosa" e mais.