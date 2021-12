Vera Fischer - Reprodução do Instagram

Vera FischerReprodução do Instagram

Publicado 29/12/2021 22:57

Sempre linda, a atriz Vera Fischer, no auge de seus 70 anos de idade, mostrou sua beleza natural ao surgir sem maquiagem em foto publicada no seu Instagram. Esbanjando beleza, a estrela da TV e do cinema deixou sua legião de fãs de queixo caído, conquistando muitos elogios.



"Queridos, que tal iniciar uma semana sem make, porque o sol dá uma cor muito mais bonita? Quem concorda comigo diz aeeeeeee. Beijos dessa sua sempre, Vera", escreveu a eterna musa.

"Linda!", elogiou a também atriz Virgínia Cavendish. "Com make ou sem make, linda de qualquer jeito", escreveu uma seguidora. "Belíssima", "musa fica linda sempre!" e "você até do avesso deve ser linda" também foram mensagens deixadas pelos fãs.