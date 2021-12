'Surra de bumbum'! Anitta, Lexa, Pocah e MC Rebecca agitam fãs em show no Rio

Rio - Anitta se apresentou, na noite desta quinta-feira, em um mega show no festival "Chá da Alice", no Tivoli Park, Zona Oeste do Rio. Para celebrar o retorno aos palcos cariocas, a cantora ainda convidou Lexa, Pocah e MC Rebecca e elas rebolaram bastante, agitando o público presente ao som de "Combatchy". "Agora eu quero ver o Chá de cabeça para baixo", gritou Anitta.

Pocah dançando/cantando "Combatchy" junto com Lexa, Rebecca e Anitta. pic.twitter.com/SRCuZyrZlO — Rede Pocah (@RedePocah) December 31, 2021 Até o ex-BBB Gil do Vigor subiu ao palco para rebolar quando Anitta cedeu espaço para Pocah cantar o sucesso "Não Sou Obrigada". Os dois relembraram tempos do "Big Brother Brasil 21". Rafa Kalimann também estava presente nos bastidores do show.

Pocah e Gil do Vigor Dançando “Não Sou Obrigada” no Chá da Anitta pic.twitter.com/H2g9NCZoFB — Rede Pocah (@RedePocah) December 31, 2021

