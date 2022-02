Alexandre Pires - Divulgação

Alexandre PiresDivulgação

Publicado 11/02/2022 15:22 | Atualizado 11/02/2022 15:22

Rio - O cantor Alexandre Pires leva a segunda edição do projeto "O Baile do Nêgo Véio" ao Vivo Rio, na Zona Sul da cidade, nesta sexta-feira. Quem fará a abertura do show é o ator, cantor e compositor Thiago Martins.

A turnê do "Baile do Nêgo Véio" traz Alexandre Pires em diversos gêneros musicais que marcaram época, como por exemplo, o axé music, o sertanejo, o forró, além, é claro, do melhor do pagode, com hits de quando o cantor era vocalista do grupo Só Pra Contrariar e emplacou os sucessos “Mineirinho”, “Depois Do Prazer” e “Essa Tal Liberdade”.



SERVIÇO



Show: Alexandre Pires, “Baile do Nêgo Véio”



Abertura: Thiago Martins



Data: 11/02/2022



Local: Vivo Rio



Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo – Rio de Janeiro/RJ



Horário: 22h

Preço dos Ingressos (preço único)



Pista lote 3 R$ 90,00



Pista Premium lote 3 R$ 140,00



Camarote Open Bar R$ 220,00



Compras pelo link: https://www.ingressocerto.com/baile-do-nego-veio