Netflix divulga data de estreia e novos pôsteres da 4ª temporada de ’Stranger Things’ - Divulgação/Netflix

Netflix divulga data de estreia e novos pôsteres da 4ª temporada de ’Stranger Things’Divulgação/Netflix

Publicado 20/05/2022 16:13 | Atualizado 20/05/2022 16:13

A Netflix liberou, nesta sexta-feira (20), os oitos minutos iniciais da mais nova temporada de Stranger Things, que estreia dia 27 de maio na plataforma. Cheia de cenas aterrorizantes, a prévia dá um gostinho de como serão os novos episódios da série que, após três anos de pausa, retorna com o elenco original e muito suspense.

fotogaleria

O trailer assustador mostra o Dr. Bernner, interpretado pelo ator Matthew Modine, realizando um teste com uma das crianças no Hawkins National Laboratory, em setembro de 1979. Durante o procedimento, o clima fica tenso e algo sinistro começa a acontecer.

Ambientada na década de 80, a história premiada retorna com nove episódios inéditos. Dessa vez, o grupo protagonista estará separado, vivendo em cidades diferentes. Enquanto lidam com a nova dinâmica, na tentativa de manter viva a amizade de anos, eles terão que enfrentar novas ameaças sobrenaturais para impedir os terrores do Mundo Invertido.



A série volta com o elenco completo: Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Winona Ryder (Joyce Byers), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Noah Schnapp (Will Byers), e David Harbour (Jim Hopper), entre outros.