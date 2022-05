Sorriso Maroto e Dilsinho encerram a Turnê JUNTOS - Dani Valverde

Publicado 24/05/2022 07:00

Rio - Após percorrerem todo o Brasil com 10 shows da turnê “Juntos”, Sorriso Maroto e Dilsinho encerraram o primeiro trabalho do projeto com a gravação de um DVD no Rio. O reportório especial contou com as 13 músicas do álbum de mesmo nome que os artistas lançaram em parceria este ano, além dos grandes sucessos das carreiras dos pagodeiros, rendendo quatro horas e meia de uma apresentação acalorada do início ao fim.

O DVD “Juntos” une Dilsinho, cantor da nova geração do pagode, com o Sorriso Maroto, tradicional grupo de pagode romântico, que é composto por Bruno Cardoso na voz, Sérgio Jr no violão, Cris Oliveira no pandeiro, Vinicius Augusto no teclado e Fred Araújo no surdo, contando com 24 anos de uma caminhada de sucesso.

Os artistas explicam que o projeto marca o poder que o pagode tem de se reinventar como gênero musical, além de celebrar a experiência de um fã poder cantar com seu ídolo.

“Eu sou fã assumido do Sorriso Maroto, sempre falei isso nas minhas entrevistas, nas oportunidades que eu tive, qualquer lugar que eu estive sempre falei do Sorriso porque eles são um presente na minha vida desde o momento que eu comecei na música. Quando eu tocava lá nos barzinhos eles já estavam nos grandes palcos do Brasil inteiro”, afirma Dilsinho.

“E tudo que aconteceu nessa turnê acho que foi reflexo da nossa amizade. Acho que aconteceu um encontro muito inesperado por mim porque eu via os caras no palco e pensava: ‘Será que um dia ainda vou conhecer esses caras aí? Será que um dia vou estar com esses caras fazendo um som?’. Passa um filmezão na minha cabeça de onde eu comecei, de tudo que eu passei para estar aqui com esses caras hoje. E o Bruno é meu produtor musical desde o primeiro trabalho. Nesse meio tempo a gente fez músicas juntos… A gente tem uma amizade muito grande, eu e todos os meninos”, completa.

Bruno Cardoso conta que a parceria com Dilsinho fez o Sorriso Maroto se reinventar. “Acho que o mais legal dessa 'collab' é a oportunidade que a gente tem de se redescobrir. O Sorriso já está há um certo tempo na estrada e, ao mesmo tempo que a gente tem esse tempo de experiência de alguns palcos, de algumas aventuras, o Dilsinho traz pra gente um gás e uma visão totalmente nova dentro de um 'game' que a gente se considerava liderando. Porque ele traz uma ousadia, ele traz uma forma de se posicionar que é diferente da nossa. Eu costumo dizer que o Dilsinho nasceu do nosso ponto atual. Ele pegou o estágio que a gente está hoje e evoluiu. Justamente hoje, que a gente estaria numa fase um pouco mais acomodada da carreira, pelo tempo, ele mostra pra gente que é possível ainda caminhar para frente, continuar ousando”, analisa o cantor, que já considera o “Juntos” um novo grupo.

“Ele é um projeto pensado como grupo. A gente abre todas as nossas pautas, a gente discute sobre tudo, a gente decide tudo junto, a gente compõe junto, e a gente vai para o palco e canta todas músicas juntos. Então a gente encara o ‘Juntos’ como um novo artista. Temos o Sorriso Maroto, temos o Dilsinho e temos o ‘Juntos’”.

“Acho que o desafio muito grande que a gente quis se testar e descobrir qual seria a resposta do público é que a gente podia só ter se encontrado e não ter gravado músicas inéditas, e só realmente ter cantado os sucessos um do outro. Mas a gente gosta de compor, então pensamos: ‘Vamos fazer como a gente faz nas nossas carreiras, vamos nos reunir, vamos escrever umas músicas, vamos ver o que sai, de repente sai uma coisa legal’”, revela Dilsinho.

Todo o álbum e a turnê foram pensadas com base na trajetória de ambos, respeitando sobretudo a expectativa dos fãs. "O Sorriso é um grupo romântico, eu sou um cantor romântico e a gente sabe que a galera espera viver essas histórias ouvindo as nossas músicas. Eu acho que essa é a identidade do projeto, por mais que a gente tenha ousado em algumas coisas. A música romântica vai ser sempre a base da minha história, acredito que da história do Sorriso também. E esse é um projeto pra gente cantar, literalmente juntos, do começo ao fim", finaliza.

Agora resta aos fãs esperar o DVD, que chega em breve, para celebrar o sucesso dessa parceria de milhões.