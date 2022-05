JUV Rock Festival irá levar uma banda carioca ao palco do Rock In Rio - Arquivo / Graça Paes

JUV Rock Festival irá levar uma banda carioca ao palco do Rock In RioArquivo / Graça Paes

Publicado 23/05/2022 14:05

Rio - A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) lançou um concurso que levará uma banda carioca ao paco do Rock In Rio, que acontecerá em setembro. A primeira edição do JUV Rock Festival terá duração de quatro meses. As inscrições começam nesta segunda-feira (23), e vão até o dia 20 de junho.

Para participar, as bandas deverão ter de três a seis integrantes com idade entre 18 a 29 anos além de serem moradores do Rio de Janeiro. Quem quiser se inscrever, basta preencher o formulário, que está disponível no Instagram da secretaria , e enviar o link de um vídeo da banda publicado no Youtube. O grupo deverá apresentar uma música autoral ou cover no formato de videoclipe, webclipe ao vivo ou ensaio.

"A música, para a juventude, é uma importante forma de expressão dos desejos, sonhos e mudanças que queremos na sociedade. Garantir espaços para eles se comunicarem por meio da arte é um dos objetivos da Secretaria da Juventude e o JUV Rock Festival chega na cidade para trazer emoção e vida para a cena rock que merece ser valorizada", diz o secretário especial da Juventude Carioca, Salvino Oliveira.

As 40 bandas selecionadas participarão de audições em quatro palcos distribuídos pela cidade, e serão avaliadas pela comissão julgadora do festival, que será constituída por profissionais da música, um representante do Rock in Rio e um crítico musical. Todos os shows serão abertos ao público. As datas das apresentações serão divulgadas para os concorrentes por meio da página da JUVRio nas redes sociais.

A grande final do JUV Rock Festival será realizada em um show único no Circo Voador, no Centro do Rio, e a banda vencedora irá se apresentar com outros artistas de prestígio mundial no palco Rock District do Rock in Rio.