Publicado 16/11/2022 18:25

Rio - Criada em 1982, Titãs está completando 40 anos de carreira e, em virtude dessa data, a banda anunciou uma turnê comemorativa com sete dos oito integrantes da formação original. São eles: Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto. O guitarrista Marcelo Fromer, que morreu em 2001, será homenageado durante os shows, que contarão com a participação de sua filha, a cantora Alice Fromer.

Contudo, a turnê não significa um retorno definitvo dos membros. O grupo segue como um trio formado por Branco, Britto e Bellotto. A pré-venda de ingressos para todas as datas começa nesta quinta-feira (17), no site oficial da turnê. “Essa turnê é uma oportunidade de tocar junto com os amigos com quem criei músicas magníficas. E tocar para diferentes gerações representa justamente a força da obra dos Titãs. Será emocionante, inclusive, tocar ao vivo para meus filhos, porque três deles não viveram isso”, comentou Nando Reis durante a coletiva.