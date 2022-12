Diogo Nogueira faz show no Caminho Niemeyer - Guto Costa / Divulgação

Diogo Nogueira faz show no Caminho NiemeyerGuto Costa / Divulgação

Publicado 16/12/2022 05:00

Rio - Do clima natalino à final de Copa do Mundo! Há eventos de todos os estilos e preços espalhados pela cidade neste fim de semana. Um dos destaques é a apresentação de Diogo Nogueira no Parque Madureira, neste domingo, com entrada franca. O cantor promete embalar o público ao som de seus maiores sucessos como "Pé na Areia", "Clareou" e "Flor de Caña'". Ainda há mais shows, peças, espetáculos e até exposições entre a programação.

Nesta sexta-feira, Xand Avião e Nattan agitam a galera do Espaço Hall, na Zona Oeste. No mesmo dia tem as peças “Orfeu da Conceição”, Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto, no Humaitá, e "João Caetano ou Morte – Um ensaio com Luiz Gama", no Teatro Municipal Café Pequeno, no Leblon, ambas com ingressos gratuitos. Para quem estiver com uma graninha sobrando, vale conferir o standupzin de Leve com Nil Agra, na Areninha Renato Russo, em Cocotá.

No sábado, Wanessa Camargo faz show a casa noturna The Home, no bairro Saúde. "A expectativa é grande e a melhor possível. O público carioca sempre me acolheu muito bem em todas as minhas apresentações no estado e na cidade", afirma a cantora. Já o Paralamas do Sucesso, formado por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone, sobe ao palco do Qualistage, na Barra da Tijuca. "Cada vez que subimos num palco é um reencontro de altíssimo astral com o público", comenta Barone. No Vivo Rio, na Zona Sul, Maurício Manieri apresenta a turnê “Classics - O Amor está no Ar” com o renomado cantor internacional Jon Secada.

A boa de domingo é curtir a peça "Dignidade", Centro Cultural Banco do Brasil, no Centro do Rio. Outra opção é assistir ao espetáculo musical “Natal dos Sonhos”, na Areninha Carioca Gilberto Gil, em Realengo, com entrada franca. E por falar em Natal, dá pra tirar fotos gratuitas com o Papai Noel, no Fashion Mall, na Zona Sul, e conferir a chegada do Bom Velhinho, com direito a distribuição de brinquedos, em Nova Iguaçu.

Confira a programação completa:

Agito da Copa do Mundo

Energia para Torcer

Sábado, a partir das 11h; domingo, a partir das 10h

Sábado:

11h - Abertura dos Portões

12h - Transmissão da disputa do 3º lugar

Após, shows de Thiago Martins e Mart'nalia

Domingo:

10h - Abertura dos portões

12h - Exibição da Final

Após, shows de Ferrugem e Xande de Pilares

Local: Caminho Niemeyer

Endereço: Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n

Ingressos: a partir de R$ 30

Diogo Nogueira no Parque Madureira

Domingo, a partir das 11h

11h - Abertura dos portões

12h - Transmissão da Final

15h - Diogo Nogueira

Local: Parque Madureira

Endereço: R. Soares Caldeira, 115 - Madureira

Ingresso: Grátis

Arena Ginga - Ferrugem, Atitude 67 e Bárbara Labres

Domingo, a partir das 10h

Local: Ilha Itanhangá

Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$110 (feminino) e R$140 (masculino)

Roda Gigante

A área aberta do parque contará com um telão para a transmissão da final da Copa do Mundo. O público ainda poderá conferir outras atrações como a visita do Canarinho, brincadeiras lúdicas e tecnológicas, bar e DJ para um after festivo.

Domingo, a partir das 10h

Local: Yup Star (Roda Gigante do Rio) - Porto Maravilha

Endereço: Av. Rodrigues Alves, 455 - Santo Cristo

Ingressos: a partir de R$49

Shows

Rock 80 Festival - Música, gastronomia e mais

Sexta-feira, das 17h às 23h; sábado e domingo, das 12h às 23h

Local: Praça General Tibúrcio - Urca

Ingresso: Grátis, mediante a doação de 2kg de alimentos



Xand Avião e Nattan

Sexta-feira, às 21h30

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 - Gardênia Azul

Ingresso: a partir de R$30

Sons da Primavera da Petrobras Sinfônica

Sábado, às 10h30

Local: Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro – MAM Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Ingresso: Grátis

Show “Ordinariuzão no Memorial”

Sábado, às 16h

Local: Memorial Municipal Getúlio Vargas

Endereço: Praça Luís de Camões s/nº, Glória

Ingresso: R$ 20

Concerto de encerramento de atividades de 2022 “Projeto Toque… E se Toque”

Sábado, às 17h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca

Ingresso: R$ 1

Auto de Natal da Orquestra Violões do Forte de Copacabana

Sábado, às 18h

Participações: LILIAN e Ballet Brasil

Local: Forte de Copacabana - Rio de Janeiro

Endereço: Praça Cel. Eugênio Franco, 1, Posto 6 - Copacabana

Ingresso: Grátis

Os Paralamas do Sucesso

Sábado, a partir das 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 120

Wanessa Camargo

Sábado, às 21h

Local: The Home

Endereço: Rua Sacadura Cabral, 135, Saúde - Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$80

Maurício Manieri e Jon Secada - O Amor está no Ar

Sábado, às 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro

Ingressos: a partir de R$90

Clássicos Domingos apresenta Coral Palavra Cantada RJ, com participação especial de Coloridos Coral

Domingo, às 11h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca

Ingresso: R$ 30

Peças e espetáculos



Peça “Orfeu da Conceição”

Sexta-feira, às 19h

Local: Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto

Endereço: Rua Humaitá 163, Humaitá

Ingresso: Grátis

“João Caetano ou Morte – Um ensaio com Luiz Gama”

Sexta-feira e sábado, às 20h30; e domingo, às 19h.

Local: Teatro Municipal Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva, 269 - Leblon, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: Grátis

Standupzin de Leve com Nil Agra

Sexta-feira, às 22h

Local: Areninha Renato Russo

Endereço: Parque Poeta Manuel Bandeira, s/nº, Cocotá

Ingresso: R$ 30

Peça “Solo Protocolo”

Sábado, às 10h

Local: Centro Cultural Municipal Professora Dyla Sylvia de Sá

Endereço: Rua Barão 1.180, Praça Seca

Ingresso: Grátis

Peça “O Karaíba”

Sábado e domingo, às 18h

Local: Sala Municipal Ruth de Souza

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Ingresso: R$ 20

"12 anos ou a memória da queda”

Sábado, às 19h30

Local: Teatro I – CCBB RJ

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro – RJ

Ingresso: R$ 30

Peça “Palavras Andantes”

Domingo, às 10h

Local: Teatro Municipal de Guignol do Méier

Endereço: Praça Jardim do Méier, Méier

Ingresso: Grátis

Espetáculo musical “Natal dos Sonhos”

Domingo, às 16h

Local: Areninha Carioca Gilberto Gil

Endereço: Av. Marechal Fontenele, 5.000 - Realengo

Ingresso: Grátis

Dignidade

Domingo, às 20h

Local: Teatro de Arena do Sesc Copacabana

Endereço: Rua Domingos Ferreira, 160 - Copacabana

Ingresso: R$ 30

Exposições

Exposição “Nhande Marandu – Uma História de Etnomídia Indígena”

Sexta a domingo, das 10h às 17h

Local: Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá 1, Centro

Ingresso: R$ 30

Exposição Principal do Museu Histórico da Cidade

Sexta a domingo, das 9h às 16h

Local: Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro

Endereço: Est. Santa Marinha s/nº, Gávea

Ingresso: Grátis

Exposição “Clara Nunes”

Sexta a domingo, das 11h às 18h (última entrada às 17h)

Local: Museu de Arte do Rio

Endereço: Praça Mauá 5, Centro

Ingresso: Grátis

Exposição Museu Mais Doce do Mundo

Sexta-feira, das 12h às 20h; sábado e domingo, das 10h30 às 21h

Local: Shopping VillageMall

Endereço: Av. das Américas, 3900 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 70

Clima natalino

Fotos gratuitas com Papai Noel

Sexta a domingo, das 14h às 20h

Local: Fashion Mall - Praça de Eventos (Piso L1)

Endereço: Estrada da Gávea, 899, São Conrado, Rio de Janeiro/

Ingresso: Grátis

Chegada de Papai Noel e distribuição de brinquedos

Sábado, a partir das 9h

Local: Área de Lazer Zé Auto Peças

Endereço: Rua Maj. João Pinheiro, número 4 - Jardim Iguaçu, Nova Iguaçu

Ingresso: Grátis



Liga do Natal - Brincadeiras, peças, filmes e mais

Sábado, a partir das 16h

Local: Praça João Saldanha, Santa Bárbara, Niterói

Ingresso: Grátis



Papai Noel, atividades e encontro com Mônica e Cebolinha

Domingo, a partir das 13h

Local: Shopping Metropolitano Barra

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1.300 - Centro Metropolitano, Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis



Decoração natalina, foto com Papai Noel e personagens do Bob Zoom

Sábado e domingo, 16h às 16h30; e das 17h às 17h30

Local: West Shopping

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande, RJ

Ingresso: Grátis

“Natal na Terra do Nunca”

Domingo, às 17h

Local: Américas Shopping - Praça de Alimentação

Endereço: Avenida das Américas, 15.500, Recreio dos Bandeirantes

Ingresso: Grátis