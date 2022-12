Luísa Sonza - Reprodução do Instagram

Publicado 27/12/2022 18:22

Após um ano de muitas vitórias em sua carreira musical, Luísa Sonza está aproveitando merecidas férias em família. Tanto que, nesta terça-feira (27), a cantora publicou uma série de fotos no Instagram, mostrando os bastidores de seus dias de descanso. Nas imagens, a estrela pop, de 24 ano, aparece passeando de barco, jogando futebol e brincando com o pai, Cezar Sonza.



"Lar", definiu Luísa, que acaba de lançar a música "MAMA.TA (hasta la vista", em parceria com Xamã, na legenda da postagem. Para as celebrações de Réveillon, a cantora se apresenta em Fortaleza, no Ceará, no dia 30 de dezembro. E, apesar de estar encerrando um ciclo maravilhoso com o álbum "DOCE 22", a cantora planeta um novo disco para o ano que vem cheio de referências, trazendo uma nova versão dela.



Férias mais do que merecidas. Afinal, só em 2022, seu mais recente álbum foi indicado ao Grammy Latino, ela se tronou a artista pop brasileira mais ouvida no Spotify, ganhou prêmios e ainda emplacou hits no topo das paradas. Agora, olhando para o futuro, a ideia é se debruçar com mais "profundidade" para a produção de seu novo disco, assim como revelou em recente coletiva de imprensa.



"No ano que vem, que é ano de álbum, eu estou muito mais preocupada com a grandiosidade e a profundidade que o álbum vai trazer do que com os singles momentâneos. Não vou deixar de fazer pop, só vou mudar a forma de fazer as coisas, porque mudei a forma de me expressar. A gente não precisa de voz e violão pra ser intimista. Você pode estar fazendo uma grande fritação e ainda assim ser intimista", disse.