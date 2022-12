Flávia Alessandra - Reprodução do Instagram

Publicado 27/12/2022 18:58

Flávia Alessandra declarou todo seu amor pelo Verão. É que a atriz, de 48 anos, posou belíssima de biquíni durante um passeio de barco com o marido, o ator e apresentador Otaviano Costa, e deixou claro que está feliz da vida com a chegada da estação mais quente do ano.

Nesta terça-feira (27), a atriz posou com um lindo biquíni, que valorizou ainda mais seu corpo escultural. Na legenda, ela simplesmente escreveu: "Ah... o verão". Nas imagens, além de exibir curvas estonteantes, a musa aparece ao lado de Otaviano no passeio. O destino paradisíaco, no entanto, foi mantido em sigilo, já que os dois não marcaram a localização em meio a publicação no Instagram.



Os fãs e admiradores da estrela logo deixaram muitos comentários elogiando Flávia: "Gata", escreveu um. "Deslumbrante", elogiou outra. "Deusa", falou mais uma. Outra seguidores ainda se declarou para a estrela: "Ahhhhhh... Esse sorriso contagia", escreveu.