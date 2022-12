Viviane Araújo - Reprodução do Instagram

Viviane AraújoReprodução do Instagram

Publicado 29/12/2022 19:22

A mãe tá on! Viviane Araujo segue animada para passar seu primeiro Réveillon ao lado do filho Joaquim, fruto de seu casamento com o empresário Guilherme Militão. Tanto que, nesta quinta-feira (29), a atriz e Rainha de Bateria do Salgueiro resolveu mudar o visual, deixando seus cabelos ainda mais iluminados.

fotogaleria

É que a atriz renovou as madeixas, alongando os fios ao colocar mega hair, e os deixando um pouco mais claros com mechas iluminadas nas postas. O resultado foi compartilhado no Instagram oficial da estrela, onde ganhou, claro, diversos elogios de seus fãs e seguidores que aprovaram a mudança capilar.



"Sempre gostei de mechas no cabelo, mas meu cabelo não aguenta, e é aí que entra o mega hair, as mechas são feitas só nele, sem danificar o meu! E vocês sabem que além das mechas eu amo um cabelão, não é mesmo?", escreveu a musa, empolgada com o novo visual.