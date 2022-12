Juliana Paes - Reprodução do Instagram

Publicado 29/12/2022 17:27

Não é novidade que Juliana Paes ostenta beleza e simpatia por onde passa, não é mesmo?! Curtindo férias em família no arquipélago de Fernando Noronha, a atriz, de 43 anos, deixou seus seguidores do Instagram babando, nesta quinta-feira (29), ao compartilhar algumas fotos em que aparece sorridente usando biquíni.

A peça colorina deu ainda mais charme às curvas esculturais da estrela, enquanto aproveitava o sol e a vista paradisíaca do local. "Biscoitinho pra dizer que tô pinto no lixo aqui", escreveu Ju, na legenda da publicação. Para compor o look, a atriz ainda adicionou uma saída de praia na cor branca e óculos escuros.



Na última quarta-feira (28), Juliana Paes publicou alguns Stories em seu Instagram acompanhada do marido, o empre´sario Carlos Eduardo Baptista, e dos filhos, Pedro, de 12 anos, e Antônio, de 9 . O mais velho do casal fez aniversário neste mês de dezembro e ganhou homenagens dos pais nas redes sociais.



"Hoje é dia do meu Pedro... meu primeiro, meu amigo, meu menino da gargalhada mais gostosa desse mundo! Te amo é pouco... Feliz aniversário!", escreveu a atriz. "Parabéns, meu filho amado! Continue sendo esse menino carinhoso e alegre! Em breve estaremos juntos pra comemorar", postou Eduardo.