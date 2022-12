Ludmilla e Brunna Gonçalves - Reprodução do Instagram

Publicado 29/12/2022 23:25 | Atualizado 29/12/2022 23:35

O amor está no ar! Ludmilla e Brunna Gonçalves estão em em total clima de romance neste fim de ano. Tanto que as duas posaram juntinhas em Morro de São Paulo, na Bahia, onde curtiram o dia de sol que fez por lá nesta quinta-feira (29). Na beira de uma piscina chiquérrima, as duas posaram belíssimas de biquíni, trocando beijos e tomaram bons drinques. Frutas e champanhe também ilustraram os cliques.

"Dia lindo", avisou a cantora na legenda das imagens publicadas no Instagram. Para a ocasião, Ludmilla optou por um biquíni rosa com detalhes estilosos, enquanto Brunna optou por uma peça em tons dourados. Não precisa nem dizer que elas arrasaram nas poses, que valorizaram aind amais as curvas esculturais das beldades. Ela e Brunna estão juntas há três anos.No último dia 16, data em que a dançarina ex-BBB completou 31 anos de idade, a carioca se derreteu pela esposa em uma declaração na web. "Hoje é o dia da minha pessoa preferida do meu porto seguro, meu ponto de paz, minha musa inspiradora. Bru eu tenho a benção de dividir a vida com você, um dos corações mais lindos e puros que eu já conheci", escreveu a cantos voz do “Numanice”."Te desejo tudo de melhor nessa vida, que todos os seus sonhos se realizem e que a gente esteja sempre na mesma página, na nossa vibe, a gente combina tanto... Ai ai. Seu aniversário é uma comemoração do que eu amo celebrar todos os dias: VOCÊ. Feliz Aniversário e feliz 3 anos de casadas, te amo pra sempre, bebê. Quero tudo de bom dessa vida ao seu lado!", concluiu.