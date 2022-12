Bruno Gissoni e Yanna Lavigne - Rodrigo Adao / AgNews

Publicado 29/12/2022 21:24 | Atualizado 29/12/2022 21:24

Tudo em família. Bruno Gissoni e Yanna Lavigne se divertiram com as filhas, Madalena, de 5 anos, e Amélia, de 11 meses, ao brincar de futebol com uma bexiga de ar pelos corredores do aeroporto Santos Dumont, na Zona Sul do Rio. Em um clima de pura diversão, os quatro foram fotografados enquanto esperavam, nesta quinta-feira (29), o embarque de um avião para as tão aguardadas férias de fim de ano.



A família se divide entre o Rio de Janeiro e a casa de campo no interior de Minas Gerais. Nas redes, Yanna conversou com internautas pedindo sugestões de restaurantes em Recife. Será esse o destino da turma para os festejos de Réveillon? Em entrevista a "Quem", eles falaram sobre a escolha de viver junto à natureza.

"Aqui o tempo realmente é outro. A vida na roça se sustenta com o leite da vaca, os ovos caipiras, o mel na estação certa... Tudo é feito com o que vem da terra, no tempo do sol. E acabamos entrando nesse ritmo. Preparo o café e pão quentinhos no fogão à lenha esperando o papai voltar", detalhou a atriz.