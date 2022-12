Larissa Manoela - Reprodução do Instagram

Publicado 29/12/2022 20:49

Ritmo de festa! Larissa Manoela comemorou seus 22 anos de vida com um verdadeiro evento nos Estados Unidos. É isso mesmo. Por lá, a atriz reuniu amigos próximos e familiares em sua mansão em Orlando, na noite desta quarta-feira (28), onde está passando férias. Como não poderia ser diferente, o ator André Luiz Frambach, noivo da jovem, atualmente no ar em "Cara e Coragem", da Globo, também esteve no evento.



Durante a celebração, Larissa André trocaram muitos beijos e chegaram a dançar juntos. A decoração do evento estava caprichada, viu?! "Escolhi o tema de 'oceano'. Olha que lindos os detalhes", contou Larissa, em seu Intagram, mostrando parte da ornamentação. A festa, claro, tinha direito a um DJ que agitou os convidados de Lari. "Vou levar geral para pista", avisou a atriz, que dançou forró coladinha com o noivo.

Na hora de cantar "Parabéns", aliás, o ator era o mais empolgado. "André causando no meu Parabéns", brincou Larissa nas gravações. Antes da festa, o casal aproveitou o dia na Disney. Por lá, os dois passearam pelos parques e tiraram fotos com a decoração de Natal. O mesmo se repetiu na noite de quinta-feira (29), quando os dois compartilharam novas imagens no local, junto a um espetáculo do filme "Frozen".