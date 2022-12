Tadeu Schmidt - Divulgação / TV Globo

Falta muito pouco para que a casa mais vigiada do país volte a ser habitada por novos moradores! É que o "Big Brother Brasil 23", da Globo, estreia no próximo dia 16 de janeiro, e, como de costume, a emissora começa a divulgar algumas novidades da edição. Tanto que, nesta quarta-feira (28), a primeira chamada do reality show foi veiculada, onde Tadeu Schmidt volta a interpretar um cômico corretor de imóveis. Só que, desta vez, ele retorna trazendo pequenos spoilers do que está por vir.

Na gravação Tadeu revela que o temido Big Fone continua fazendo parte da dinâmica do programa, assim como as regalias do almejado Quarto do Líder. Tadeu aparece limpando uma plaquinha de "corretor do ano" e simula uma conversa com alguém interessado em ocupar a casa mais vigiada do Brasil.

Ele responde perguntas sobre o imóvel e quando é questionado sobre o local contar com rede Wi-Fi, revela que a moradia possui apenas um telefone fixo que só recebe chamadas. Na sequência, são exibidos alguns VT's em que o Big Fone tocou em diferentes edições do "BBB". História é o que não falta, não é mesmo?!

"Tadeu na linha, em que posso ajudar? Olha, a casa está bem cheia, viu? Mas ainda tem vaga, sim. Suíte, frigobar, tudo isso só tem no quarto superior, mas a reserva dele ainda não está liberada e já tem uma fila de interessados", disse ele, mostrando que a procura por uma vaga é grande.

O "Big Brother Brasil 2023" estreia no dia 16 de janeiro. Entre as novidades já reveladas, o diretor da Globo, Boninho, contou que a edição terá uma Casa de Vidro antes do reality show começar. Além disso, ainda foi divulgado que a instalação ficará comportada em um movimentado shopping. Confira a chamada!