Rodrigo Santoro e Mel FronckowiakReprodução do Instagram

Publicado 14/01/2023 23:20

Ah, o amor... Mel Fronckowiak se declarou para Rodrigo Santoro neste sábado (14). Casados desde 2016, os dois curtiram dias de descanso em Itaipava, na Região Serrana do Rio, e a atriz e jornalista, aproveitou para compartilhar o álbum de fotos da viagem e aproveitou para falar sobre a relação. "Desejo de continuar caminhando pela vida juntos", disse ela em um trecho da legenda compartilhada no Instgram.



"Aprendo muito com a vida. Ela me ensina, por exemplo, que o tempo é precioso. Aqui em casa somos três: mãe, pai e filha. Mas também somos dois. O tempo que eu me dedico pra minha família é precioso. Nada pode atravessar a gente enquanto assistimos a um filme ou enquanto fazemos, todos juntos, um desenho", começou Mel, referindo-se a rotina com o marido e a primeira filha do casal, Nina, de 6 aninhos.



"Mas o tempo de continuar cultivando o amor a dois, olhar nos olhos e lembrar os porquês de estarmos juntos, reforçar os laços e renovar os votos também precisa de espaço pra entrar", acrescentou a jornalista que está casada com Santoro desde 2016. A declaração fala ainda sobre curtir um tempinho à dois.

"Por isso é tão especial quando abrimos alas pro nosso amor passar e fluir sem hora pra acabar. Daí nos refugiamos em meio à natureza, dormimos embalados pelo canto das cigarras e nosso despertador é o canto dos pássaros, tomamos banho de cachoeira e repetimos um pro outro - às vezes com palavras, às vezes com gestos - o nosso desejo de continuar caminhando pela vida juntos."



"Depois, retomamos a rotina, agradecidos por aquele tempo que tivemos e ansiosos pra chegar em casa e ver o que a nossa filha tá fazendo. Porque, sim, somos dois. Mas também somos três. E essa construção é o que nos impulsiona a continuar caminhando de mãos dadas", concluiu.