Madureira recebe a primeira edição do Comida di Rua na Zona Norte. Evento contará com shows e bateria do Império Serrano - Divulgação

Publicado 04/02/2023 11:07

Rio - O Madureira Shopping recebe a primeira edição do festival Comida di Rua, na Zona Norte, neste sábado e domingo. Durante o evento, mais de 20 opções da culinária popular carioca vão estar à disposição dos visitantes. A entrada é gratuita.

A feira gastronômica é dedicada aos “podrões”, apelido carinhoso dos quitutes servidos em trailers e barraquinhas. Durante três dias, o público irá esquecer da dieta e se deliciar com pão com linguiça, batata frita, aperitivos, cachorro-quente e outras maravilhas. Podrões famosos de diversos bairros do Rio, como a batata de Marechal Hermes, a carne de sol do Baixinho de Bangu e o acarajé da Lenaide são presença garantida na edição do festival. Também estarão por lá os Churros do Gatão, de Arraial do Cabo, e o Ducara pão de alho. Cada expositor apresenta uma opção gigante para os clientes dividirem com toda a família por até R$ 70, além de opções de comidinhas que custam a partir de R$ 5.

“Receber a primeira edição do Comida di Rua em Madureira é motivo de alegria para a gente. O shopping quer ir além do consumo e se tornar um espaço em que os clientes sempre vão encontrar entretenimento de qualidade e comidas gostosas. Esperamos que todos aproveitem o festival, que está sendo organizado com muito entusiasmo e carinho” diz Luciane Treigher, Líder de marketing do Madureira Shopping.

A edição também vai contar com atrações musicais, como: Bateria da Escola de Samba império Serrano, Bloco de Carnaval Batuke de batom, grupo Resenha dos fenômenos, Bateria da Portela e Gritinho de Carnaval para a criançada.

Além da culinária de rua, quem for ao evento ainda vai encontrar opções para divertir as crianças, como, brinquedos super coloridos, dinâmicos e infláveis.

Shows:

Sexta- feira, dia 03/2: Império Serrano - 20h

Sábado, dia 04/02: Resenha dos Fenômenos – 17h30 e Portela ás 20h

Domingo, dia 05/2 Gritinho de carnaval – 17h e Batuke de batom - 19h

Serviço:

Festival Comida di Rua – Madureira Shopping

Estrada do Portela, 222, Madureira – RJ.

Sexta, das 17h às 22h; sábado, das 14h às 22h; e Domingo, das 14h às 22hs.

Entrada franca para o evento (estacionamento 6º piso).